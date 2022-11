Mondiali, Giappone dà ancora l'esempio: spogliatoio pulito

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - DOHA, 24 NOV - Ancora una volta il Giappone ha dato l'esempio e - dopo la vittoria storica di ieri contro la Germania nel primo match dei Mondiali Qatar 2022 - ha lasciato gli spogliatoi in uno stato impeccabile, come risulta da una foto postata dalla Fifa sui social network. Quella giapponese è diventata un'abitudine ormai, tanto bella quanto rara: gli spogliatoi dai quali usciva la squadra erano pulitissimi anche a Russia 2018: armadietti svuotati, pavimento e panche perfettamente puliti, asciugamani piegati, bottiglie sistemate in ordine. E, sul grande tavolo al centro dello spogliatoio, dei piccoli origami. Il tutto in uno stato stato che ha spinto la Fifa ai ringraziamenti: "dopo una vittoria storica contro la Germania in Coppa del Mondo - si legge in un tweet dell'istanza di governo del calcio - i tifosi giapponesi hanno pulito i rifiuti nello stadio, mentre i loro giocatori hanno lasciato così (come si vede nella foto, ndr) il loro spogliatoio del Khalifa International Stadium. Impeccabile. Domo Arigato (grazie, in giapponese, ndr)". In Russia, la pulizia dei giapponesi fu notata dopo la crudele sconfitta contro il Belgio negli ottavi (3-2): lasciarono lo spogliatoio perfettamente pulito e in ordine e un foglietto con scritto "grazie" in russo, insieme a degli origami. (ANSA).