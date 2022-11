Monguzzi: "Otto consiglieri di maggioranza contrari al progetto San Siro"

MilanNews.it

Il consigliere comunale dei Verdi, Carlo Monguzzi, che da diverso tempo si batte per evitare la demolizione di San Siro, ha organizzato una conferenza stampa con altri colleghi di maggioranza in cui è stata ribadita la contrarietà al progetto presentato da Milan e Inter. Monguzzi ha scritto così sul proprio profilo Facebook: "Oggi 8 consiglieri di maggioranza (Monguzzi, Gorini, Cucchiara, Giungi, Pantaleo, D'Amico, Fumagalli, Fedrighini) in conferenza stampa hanno dichiarato la propria contrarietà al progetto San Siro. Questo vuol dire che in aula per far passare questo disastro serviranno i voti del centrodestra. A me sembra un problema politico colossale". Nel corso dell'incontro con i giornalisti, Monguzzi aveva dichiarato: "Siamo otto consiglieri di maggioranza non d'accordo su questo progetto, con Marcora di centrodestra arriviamo a nove".