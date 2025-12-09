Montolivo: "Il cambio di Ricci la chiave: Allegri sempre lucido durante la partita"
Riccardo Montolivo, ex centrocampista ed ex capitano rossonero, nel post partita di Torino-Milan 2-3 è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 per commentare la vittoria in rimonta del Diavolo, che lo ha proiettato in vetta alla classifica di Serie A Enilive, insieme al Napoli, dopo quattordici giornate di campionato.
Le parole di Montolivo: "Allegri ha tante qualità, ma riconosco la sua capacità di essere sempre lucido durante la partita e quindi leggere questo tipo di situazioni è una delle sue qualità migliori. Quel cambio di Ricci è proprio la chiave: nel primo tempo si fa male Leao e che faccio? Mi copro perché capisco come va la partita. Nel secondo tempo penso di vincerla: io penso che lui avesse questo in testa e poi così è stato".
