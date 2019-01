Monza, anche Berlusconi si regala un Paquetà

La passione calcistica di Berlusconi per i colori verdeoro è nota. Non a caso, nel trentennio milanista ha fatto indossare la maglia rossonera a 26 giocatori brasiliani. Oggi Silvio è il presidente del Monza, ma il richiamo del Brasile - scrive La Gazzetta dello Sport - c’è ancora. E allora ha voluto regalarsi un Paquetà anche lui. Da ieri, infatti, a Monzello si allena Matheus Tolentino Coelho de Lima, fratello maggiore di Lucas. Il ragazzo non è ancora un giocatore del Monza, ma potrebbe diventarlo durante questa finestra di mercato, nel caso superasse il periodo di prova.