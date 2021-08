Monza, esordio da titolare e novanta minuti in campo per il rossonero Brescianini

Esordio da titolare stagionale in Serie B e novanta minuti giocati per Marco Brescianini, centrocampista del Milan in prestito al Monza, che ha ottenuto il primo punto nel match giocato in casa della Reggina. Per Brescianini si tratta della seconda apparizione dal primo minuto, dopo quella ottenuta in Coppa Italia nella sfida persa con il Cittadella.