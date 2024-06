Monza, nella lista di Galliani due ex rossoneri: Nesta e Pirlo si contendono la panchina biancorossa

La situazione del Monza vede una di quelle squadre in Serie A protagoniste nel domino delle panchine per la prossima stagione. Infatti, come riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, potrebbe essere giunto alla fine il ciclo di Raffaele Palladino, che nei giorni scorsi ha incontrato la Fiorentina. Per sostituirlo, Adriano Galliani avrebbe stilato questa lista di nomi: Baroni, Nesta e Andrea Pirlo. Gli ultimi due nomi, attualmente sulle panchina di Reggiana e Sampdoria in Serie B, sono in rapporti con il dirigente del Monza dai tempi del Milan. Il primo, invece, come raccontato saluterà il Verona dopo la salvezza da poco ottenuta.