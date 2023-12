Monza, non solo Milan e Napoli su Di Gregorio: si muove anche la Premier

Ormai è una piacevole conferma del nostro campionato. Alla seconda stagione di Serie A, Michele Di Gregorio è uno dei pezzi pregiati del Monza di Raffaele Palladino. Il portiere della formazione brianzola l'anno scorso ha vinto il ballottaggio con Cragno e quest'anno si sta confermando a suon di parate con 13 presenze e quattro sfide concluse senza subire reti. Non ultime le due parate consecutive contro la Juventus in seguito al rigore di Vlahovic.

Tanti club su di lui

Il numero 16 biancorosso ha di fatto attirato l'attenzione di diversi club italiano e non solo. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, l'estremo difensore sarebbe un'opzione per il Milan qualora dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile per Maignan o per il Napoli nel momento in cui dovesse partire Meret. Fra i pretendenti ci sarebbero anche club dalla Premier League. La Roma aveva sondato il terreno ma i 20 milioni richiesti avrebbero fatto demordere i giallorossi.