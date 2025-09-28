Moratti dimesso dall’ospedale: dopo oltre un mese di ricovero torna a casa l’ex presidente nerazzurro

come riporta La Gazzetta dello Sport, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti è stato dimesso dall'ospedale dopo oltre un mese. Era infatti stato ricoverato presso l’Istituto Humanitas di Rozzano il 26 agosto per una brutta polmonite che ha destato apprensione a tutti i tifosi nerazzurri e a tutto il mondo del calcio. I continui miglioramenti nel percorso di guarigione hanno portato lo staff medico che lo ha seguito in questo mese a dare il via libera per la dimissione dall'ospedale. Il presidente dovrà comunque restare a riposo ed evitare sforzi ma potrà comunque tornare con attenzione a riprendere una vita normale.