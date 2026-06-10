Moretto: “Il Milan sta per scegliere. Glasner aspetta il Milan, per Planes tutto fermo”

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Matteo Moretto parla dei vari candidati per la panchina rossonera tra i quali c’è Glasner, primo indiziato a diventare prossimo allenatore rossonero.

Queste le parole di Matteo Moretto, esperto di mercato, in merito alla situazione allenatore del Milan, rilasciate sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

"Ma la situazione a mio modo di vedere, è surreale perché comunque sono passate tante settimane, ormai adesso non ti so dire la quantità di giorni, ma non c'è ancora una decisione presa. Vi posso dire che siamo arrivati sicuramente verso la parte finale di questi colloqui, si è passati dalle Zoom call, da comunque colloqui telematici, adesso si passerà a quelli fisici in persona. Quindi, comunque, il Milan sta si sta avvicinando alla scelta finale, alla decisione finale.

Sui candidati: "Per dirvi si è parlato tanto, abbiamo parlato tanto noi del nome di Ramon Planes, ma per quanto riguarda Ramon Planes, per esempio, come possibile direttore sportivo, i contatti si sono fermati ormai da una settimana. Vi posso dire che chiaramente ci sono anche altre soluzioni. Si è parlato di Arbeloa ad oggi non mi risulta possa essere, come dire una pista percorribile quindi il Milan in realtà sta facendo le sue valutazioni finali e si arriverà ad una scelta in tempi spero il credo brevi, entro comunque la prossima settimana, all'inizio del mondiale. lo dicevo addirittura questo venerdì perché io mi aspetto che il Milan incontri personalmente delle figure chiave da inserire nell'organigramma già per dirti entro questo venerdì.

Su Glasner: "Su Glasner per esempio vi ho raccontato, vi abbiamo raccontato tutto, ma lo stesso Glasner per esempio vive una fase di attesa, cioè c'è chi aspetta di capire poi il Milan che scelta finale farà. Glasner è uno di questi. Glasner ha messo in standby le chiamate del Feyenoord, dei club in Germania, altre cose perché spera di avere una risposta prima possibile".