Moretto: "La Roma continuerà a spingere per avere Zirkzee quanto prima"

La Roma, ormai da diverse settimane, è sulle tracce di Joshua Zirkzee, attaccante olandese del Manchester United con un luminoso passato al Bologna e che non ha mai trovato feeling con la Premier League. Sembrava tutto in dirittura d'arrivo ma la partenza di alcuni giocatori del club per la Coppa d'Africa e soprattutto l'esonero del tecnico Ruben Amorim hanno rallentato il tutto e rischiano anche di rimescolare le carte in gioco. Ha commentato la vicenda Matteo Moretto nell'ultimo video YouTube con Fabrizio Romano.

Le parole di Matteo Moretto sull'affare Zirkzee-Roma: "La Roma non appena ha visto questo cambio di allenatore sponda United si è preoccupata: lo stesso giorno dell’esonero di Amorim ci sono state ripetute chiamate all’entourage di Zirkzee per avere rassicurazioni. L’olandese resta un nome caldo ma tra il giocatore e la Roma resta tutto impostato: serve il via libera dello United ma credo che dalla capitale continueranno a spingere per averlo quanto prima".