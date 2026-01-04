Moretto: "Previsti contatti verso fine stagione per rinnovare e adeguare il contratto di Bartesaghi"

Davide Bartesaghi, è un piacere ripetersi partita dopo partita, è la più bella sorpresa di questa prima parte di stagione rossonera. Con grande umiltà e abnegazione, il giovane classe 2005 si è conquistato la fiducia di Allegri, il suo staff e di tutta la squadra: oggi è il titolare indiscusso della fascia sinistra e, contro il Cagliari, è stato schierato anche come braccetto della difesa a tre, a dimostrazione della sua duttilità in zona difensiva. Nell'ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista Matteo Moretto ha parlato del futuro di Bartesaghi specialmente in ottica rinnovo di contratto e interesse di club inglesi.

Le parole di Matteo Moretto su Davide Bartesaghi: "Nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, diversi club di Premier League hanno chiesto informazioni e hanno cercato di sondare il prezzo del calciatore, se potesse essere in uscita oppure no. A oggi non ci sono proposte ufficiali. Lo scorso maggio Bartesaghi ha firmato il rinnovo con il Milan fino al 2030, intorno ai 600k a stagione: ti posso dire che il Milan è contentissimo delle prestazioni del ragazzo e che Bartesaghi è contentissimo di tutto quello che sta raccogliendo ora con il club. Sono previsti contatti intorno alla primavera e verso fine stagione per rinnovargli nuovamente il contratto e adeguargli lo stipendio. Il Milan vuole gratificare Bartesaghi per tutto quello che sta facendo"