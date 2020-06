Moriero: "Vi racconto di quando dovevo andare al Milan..."

SuperNews ha intervistato Francesco Moriero, ex giocatore di Lecce, Cagliari, Roma, Inter e Napoli che oggi ha intrapreso la carriera da allenatore tra alterne fortune. Queste le sue parole sul possibile arrivo al Milan: “Ero svincolato dalla Roma e dovevo partire per l’Inghilterra per firmare il contratto con il Derby County. Invece, arrivò la chiamata di Galliani, che mi invitava a Milano per firmare il contratto con il Milan. Io accettai. La svolta è stata il doppio accordo di André Cruz con le due milanesi: per risolvere la situazione, mantenendo buoni i rapporti tra Milan e Inter, i rossoneri proposero una serie di giocatori che potessero interessare ai nerazzurri. Fu Gigi Simoni a scegliermi tra quei nomi. Così, dopo quindici giorni, passai all’Inter. E mi innamorai di quella maglia”.