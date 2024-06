Mourinho e la frecciatina alla Roma: "Mi mancava giocare per vincere"

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Intervistato dall'emittente portoghese RTP3 a margine dell'amichevole tra la Selecçao e la Croazia, José Mourinho si lancia in previsione sull'ormai imminente torneo continentale. Ma i campioni in carica? Secondo lo Special One, l'Italia non può arrivare in fondo. "La squadra azzurra - dice Mourinho - non ha abbastanza talento in questa generazione, non credo vinceranno ancora". Poi parla di se stesso e delle sue ultime esperienze in attesa di vivere quella turca sulla panchina del Fenerbahce.

"Mi mancava giocare per vincere - spiega lo Special One -, lottare per non poter perdere neanche un punto mi motiva: non era così né al Tottenham né alla Roma, anche se lì dicevano il contrario. Quello che abbiamo ottenuto a livello europeo è stato un po' fuori dagli schemi, ma a livello nazionale non siamo mai riusciti a competere. Da quando me ne sono andato, non è cambiato niente nella Capitale". (ANSA).