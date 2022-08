Mourinho: "Scudetto? Non ne abbiamo mai parlato. Milan ed Inter si sono migliorate"

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa, José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato degli obiettivi del club giallorosso e della lotta scudetto: "La seconda stagione significa più tempo per lavorare, più conoscenza e più consapevolezza. Per tutti gli allenatori la seconda stagione ci sono delle condizioni per fare meglio. Cercheremo di migliorare il sesto posto. In questo periodo mi stupisce quando si parla di noi, diversamente di altri: la Roma per voi è una candidata per lo scudetto, ma solo Sampdoria e Lecce hanno speso meno di noi. L'Inter e Milan ci hanno dato un bel distacco e hanno migliorato la propria squadra. C'è tanto rumore intorno a noi, mentre no di altre squadre".