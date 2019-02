Moviola Tuttosport: il Var salva la Roma, manca un rigore al Milan

Anche l'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sull'arbitraggio di ieri di Maresca in Roma-Milan: secondo il quotidiano torinese, manca un rigore al Milan per fallo di Kolarov su Suso e non si capisce cosa possa aver spinto il direttore di gara a non assegnarlo ai rossoneri e a non riguardare l'episodio al Var. Nel finale, manca anche il secondo giallo a Pellegrini.