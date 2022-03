Mundo Deportivo - Barcellona, piano B in caso di mancato arrivo di Haaland: c'è anche Leao

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il grande obiettivo del mercato estivo del Barcellona sarà quello di regalare a Xavi un attaccante mondiale, per dar modo al tecnico catalano di poter costruire una squadra competitiva in Liga e per le coppe europee. Il Mundo Deportivo individua in Erling Braut Haaland il nome preferito, ma vista la grande concorrenza per l'attaccante norvegese ecco che secondo il quotidiano il club blaugrana avrebbe pronto un piano B, con ben quattro nomi alternativi al centravanti del Borussia Dortmund, seppur molto diversi per caratteristiche.

Il primo nome sarebbe quello di Romeu Lukaku, acquistato non più tardi di sei mesi fa dall'Inter ma in rottura con i blues. Sempre dal Chelsea i blaugrana starebbero seguendo il più giovane Timo Werner, che a sua volta potrebbe lasciare Londra in estate, mentre un altro nome sul taccuino della dirigenza del Barcellona sarebbe l'ex Roma Patrick Schick, che per caratteristiche però è molto diverso dai primi due. Infine, l'ultimo nome sulla lista del club catalano sarebbe Rafael Leao, che non è una punta ma che potrebbe sposarsi bene con Ferran Torres e Aubameyang: il contratto fino al 2024 con il Milan (che sta lavorando per blindarlo) sembra però essere un ostacolo molto alto per i catalani.