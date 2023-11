Musah celebra così i tre punti con la Fiorentina: "Unità, lotta, spirito"

vedi letture

Sono tre le parole che Yunus Musah ha scelto per descrivere la vittoria del Milan sulla Fiorentina, arrivata ieri sera dopo un digiuno in campionato di 49 giorni e quattro partite: "Unità, lotta, spirito". Così il centrocampista americano, anche ieri impiegato in ruoli diversi nel corso della partita, ha celebrato i tre punti del Milan. Poi ha aggiunto: "Siamo tornati in pista".

Musah ieri ha iniziato la partita come mezzala, approfittando anche del fatto che non potrà essere impiegato martedì in Champions League perché squalificato. Con l'uscita al campo di Pulisic, però, l'ex Valencia è stato spostato sulla fascia sinistra dove ha ricoperto per alcuni minuti l'ennesimo ruolo di questa stagione, prima di abbandonare a sua volta il campo, stremato.