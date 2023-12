Musah festeggia i tre punti: "Siamo in missione... Forza Milan!"

Anche ieri Yunus Musah è stato protagonista di un'ottima prova in mezzo al campo contro il Frosinone, di grande sostanza. Il centrocampista ex Valencia è partito nei due di centrocampo accanto a Reijnders ma con l'uscita di Chukwueze nel corso del secondo tempo, si è spostato a giocare come esterno destro sulla fascia.

Musah ha festeggiato i tre punti conquistati dai rossoneri, con un post su Instagram in cui ha scritto: "Siamo in missione... Forza Milan!". Il centrocampista ha evitato anche il cartellino giallo che gli avrebbe fatto saltare la gara contro l'Atalanta.