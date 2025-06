Musah il pallino di Antonio Conte. Per farlo diventare il suo nuovo Vidal

Un progetto ambizioso. Antonio Conte ha intravisto in Yunus Musah le qualità, la grinta e gli inserimenti giusti per farlo diventare il suo nuovo Arturo Vidal. Puntare in alto, il tecnico salentino non ha mai risparmiato a se stesso e alle squadre che allena richieste altissime. E quella che farà al centrocampista statunitense che il Napoli è pronto a prendere dal Milan nelle prossime settimane. Forse giorni, addirittura ore. Perché l'assalto è partito e le parti sono vicine all'intesa da 25 milioni di euro.

Dal Giorgione al Napoli

Quella di Musah è una carriera che parte... In Italia. Perché, nato a New York, inizia la carriera al Giorgione a Castelfranco Veneto. Poi passa all'Academy dell'Arsenal: da lì si trasferisce in Spagna, al Valencia, e dal 2023 firma un quadriennale con il Milan. Perché l'Italia da piccolo? Perché i genitori, origini ghanesi, si trasferirono a Castelfranco quando era piccolissimo. L'inizio coi più grandi, poi la famiglia per esigenze lavorative si è trasferita a Londra: nelle giovanili diventa capitano della squadra e gioca pure nelle nazionali britanniche, salvo poi optare per gli Stati Uniti, suo paese di nascita.

Il nuovo Vidal?

Vidal con Conte è stato uno dei perni dei successi in bianconero. Con Conte ha giocato anche all'Inter ma di queste 141 partite, 36 gol e 21 assist totali, quelle più importanti e rilevanti sono state proprio in bianconero. Gamba, corsa, grinta, fisico, interdizione. Il 'Guerriero' cileno, pescato ora da Conte più a nord, negli States, e direttamente in Serie A. Per dare ancor più dinamismo a un centrocampo destinato al grandissimo salto di qualità con Kevin de Bruyne e che con Musah avrà un jolly capace di occupare anche più posizioni.