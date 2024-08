Musah racconta le sue radici: "Ecco i miei primi ricordi del calcio in Italia. Per me la fede è tutto, senza Dio non sarei in questa posizione"

vedi letture

Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha concesso una lunga intervista a The Athletic. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Yunus Musah è tornato a New York, la città in cui è nato, e sta riflettendo sulla sua voglia di viaggiare che lo ha portato a giocare in club inglesi, spagnoli e italiani all'età di 21 anni.

I suoi primi ricordi del calcio in Italia: “Mia madre aveva un negozio di prodotti orientali. Vivevamo in un condominio. La nostra casa è lassù”. Indica il piano superiore. “E poi il negozio era al piano di sotto. C'era un piccolo parco sul lato e noi ci giocavamo tutta l'estate. E poi, quando eravamo stanchi, andavamo al negozio a prendere da bere, perché lei aveva un frigorifero di Coca-Cola, e poi tornavamo fuori”.

Musah continua il racconto del negozio: "C'erano cibi africani - patate dolci, chips di piantaggine. Quando c'erano le cabine telefoniche nei negozi, c'erano anche quelle. Da bambino non ho mai visto nulla di economico. E mi sembrava che fossimo ricchi. Non lo eravamo, ma i miei genitori lo facevano sembrare tale. Avevamo tutto ciò di cui avevamo bisogno, dal punto di vista alimentare. Non mi preoccupavo dei vestiti o di altro, ma se mi guardo indietro, avevamo solo ciò di cui avevamo bisogno. E i miei genitori non ci hanno mai fatto sentire come se non avessimo soldi. Ma in realtà erano sempre in difficoltà e lavoravano sempre molto duramente. Sono persone fantastiche”.

I tuoi genitori volevano che diventassi un calciatore? "No, i miei genitori volevano solo che avessi un'ottima istruzione, cosa che loro non hanno avuto. Quindi volevano che avessi un'istruzione che ovviamente mi avrebbe aiutato a trovare un buon lavoro. Giocavo anche a calcio perché mi piaceva molto. Poi, quando le cose si sono fatte più serie, hanno visto che c'era una possibilità. Allora hanno spinto”.

La sua famiglia è musulmana e Musah attribuisce il suo successo alla fede. “È tutto. Ha un ruolo enorme. Credo fermamente che senza Dio non sarei in questa posizione, perché ci sono milioni di persone che lavorano duramente e non è destino che si trovino in certe posizioni, anche se lavorano probabilmente più duramente di me. Hanno il loro percorso. Questo è il mio percorso e ne sono grato. E devo apprezzare davvero il fatto che sia stato scelto per me”.