Mutu crede in Pioli in vista del Milan: "È un allenatore esperto e sa come gestire i momenti difficili"

Intervistato questa mattina dai colleghi de Il Corriere dello Sport, l'ex attaccante della Fiorentina Adrian Mutu ha parlato del delicato momento che sta attraversando la Viola, dicendo la sua anche su Stefano Pioli e sulle partite che la formazione toscana dovrà affrontare da qui alla prossima sosta, a partire da quella contro il Milan di domenica.

Pioli, accolto benissimo a Firenze per i suoi trascorsi a Firenze, sta facendo fatica: come e dove deve intervenire per risollevare la squadra viola?

"Pioli è un allenatore esperto e sa come gestire i momenti difficili. Deve lavorare sull’aspetto mentale, perché la squadra ha qualità ma manca di sicurezza. Firenze è una piazza che vive di emozione: quando le cose non vanno bene, la pressione si sente. Serve compattezza, equilibrio e magari qualche scelta coraggiosa nei ruoli chiave".

Milan, Bologna e Inter, con il Rapid Vienna nel mezzo in Conference: entro fine ottobre si decide il futuro della Fiorentina?

"Sì, credo che sia un momento cruciale. Queste partite possono dare la svolta, soprattutto a livello psicologico. Se la squadra riesce a ritrovare entusiasmo e punti, tutto può cambiare rapidamente. Io ci credo: la Fiorentina ha le risorse per rialzarsi e continuare la stagione in modo positivo".