Barcellona, tensione tra Flick e Yamal? Ecco cosa sta succedendo

Tensione in casa Barcellona? Lamine Yamal sarebbe al centro di forti tensioni interne al Barcellona dopo un episodio di ritardo all’allenamento non sanzionato alla vigilia della sfida di Champions contro il PSG. Un episodio che avrebbe irritato Hansi Flick, noto per la sua rigidità in materia di disciplina e puntualità.

L’allenatore tedesco avrebbe deciso di punire il talento escludendolo dall’undici titolare, ma - come riferito da ElNacional e Cadena Ser - la dirigenza blaugrana sarebbe intervenuta per farlo giocare dal 1'. Una situazione da monitorare.