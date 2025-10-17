Milan-Fiorentina, il dato: rossoneri a caccia di un record ottenuto proprio con Pioli in panchina

Il Milan di Max Allegri torna finalmente in campo, e lo fa dopo una sosta per le nazionali negativa dal punto di vista degli infortunati. Out Rabiot e Pulisic, i rossoneri dovranno fare di necessità virtù domenica sera a San Siro contro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli, in crisi di risultati in campionati. Queste alcune statistiche verso la sfida del Meazza, in programma alle 20.45:

Numeri pre match

Il Milan è imbattuto da cinque partite in Serie A (4V, 1N) e non mette in fila almeno sei risultati utili di seguito nel torneo dal periodo tra febbraio e aprile 2024 (5V, 2N), con Stefano Pioli in panchina.

Solo l’Inter (36) ha effettuato più sequenze su azione da 10+ passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria rispetto al Milan in questa Serie A (18 come il Napoli), con i rossoneri che sono anche una delle sole due squadre ad aver già segnato più di una rete in queste situazioni di gioco (due, come il Bologna); la Fiorentina, invece, è ultima in questa speciale classifica a quota due.