Napoli, Ancelotti: "A Milano la squadra si è impegnata, ha datto tutto quello che poteva"

Carlo Ancelotti, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions, ha parlato del match di San Siro contro il Milan: "Che la squadra si è impegnata, ha dato tutto quello che poteva dare e sicuramente è frenata dal fatto che le cose non funzionano come tutti vorrebbero. C'è un po' di preoccupazione nelle giocate, un po' di timore. Se lo saremo ancora domani, preoccupati e timorosi, sarà un problema. Ma sicuramente non lo saremo: è un evento talmente bello che non abbiamo il tempo per esserlo".