Napoli avvisato, Agresti: "Milan imprevedibile. Può battere e perdere con chiunque"

Intervenuto nel corso di 'Radio Goal', programma in onda sulle frequenze di Radio KissKiss Napoli, il vicedirettore de La Gazzetta dello Sport Stefano Agresti ha presentato la sfida che andrà in scena domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Milan, mettendo in guarda la formazione partenopea:

"Il Milan può battere chiunque e perdere con chiunque, è un avversario imprevedibile. Il Napoli dà maggiori garanzie rispetto ai rossoneri, la consistenza è un'altra, è di un altro livello in questo momento. Certo, il Milan ha tantissime risorse per mettere gli azzurri in difficoltà.

Se il Napoli supera le prossime due partite in modo brillante, contro Milan e Bologna, poi avrà una strada in discesa con un calendario non complicato, sicuramente meno rispetto all'Inter che avrà la Champions League e due derby di Coppa Italia. Però abbiamo visto come il Napoli abbia perso due punti a Venezia e l'Inter abbia rischiato di perdere col Monza, quindi si tratta comunque di squadre che non si battono da sole".