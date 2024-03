Napoli, dopo la sfuriata di De Laurentiis DAZN valuta la causa contro il club azzurro

La sfuriata di De Laurentiis contro DAZN potrebbe avere degli strascichi. Il presidente del Napoli è arrabbiato con l'emittente per via del dell'anticipo di sabato 30 contro l'Atalanta, post-sosta: ADL vorrebbe cambiare il palinsesto ma la Dea giocherà in Coppa Italia il mercoledì successivo. Sono stati presi contatti con il CEO di DAZN Azzi e si potrebbe arrivare a un ritocco all’orario di inizio del match.

"Con noi DAZN ha chiuso, parliamo con Sky e la Rai ma non con loro" ha detto De Laurentiis. "L’embargo alle interviste viene considerato come una violazione del contratto da DAZN e si rischia di finire in tribunale, oltre che una multa", scrive quest'oggi Il Mattino.