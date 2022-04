Napoli, Giuntoli su Belotti: "Abbiamo Osimhen, Petagna e Mertens"

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato della possibilità di ingaggiare Andrea Belotti, capitano del Torino in scadenza di contratto: "Abbiamo Osimhen, Petagna e Mertens, non stiamo pensando a fare altre cose in attacco. Poi in due mesi possono cambiare tante cose, sarà una opportunità per tutti perché Belotti è un grande giocatore, ma in questo momento non ci stiamo pensando", ha detto Giuntoli che prosegue. "Bisogna fare una precisazione poi sui parametri zero: ci sono commissioni, un ingaggio maggiorato perché arriva a zero. Bisogna valutare quando un giocatore a zero va a incidere anno per anno sul bilancio e la sua età. L'incidenza economica di un parametro zero a volte può essere pari o uguale rispetto a un calciatore per il quale è stato pagato il cartellino".