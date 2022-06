Napoli, lo zio di Kvaratskhelia: "Per movenze mi ricorda Kakà"

MilanNews.it

© foto di Federico Gaetano

Mamuka Kvaratskhelia, zio del nuovo esterno offensivo del Napoli, ha descritto al quotidiano Il Mattino le principali qualità del georgiano classe 2001: "Per movenze e capacità di puntare la porta, mi ricorda Kakà. In contropiede è molto pericoloso e infatti credo che si troverà benissimo con Osimhen. Una cosa è sicura: negli ultimi 20 anni non abbiamo mai avuto un giocatore come lui. E ora tutti vanno allo stadio per vederlo"