Napoli-Milan a confronto: Insigne vs Leao, la stagione della consacrazione

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Napoli-Milan è il big match della ventottesima giornata di Serie A. Scontro diretto per lo scudetto, ma anche una serie di sfide nella sfida. Su TMW abbiamo provato a giocare la gara, ruolo per ruolo.

Insigne vs Leao. Ci si può consacrare in tanti modi. Esplodendo, o salutando. Così, le annate del portoghese e del napoletano possono avere tante sfumature. Ma partiamo da Leao: il Milan, nel 2019, ha speso quasi 30 milioni per portarselo a casa. Investimento giustificato dalle innegabili doti del ragazzo, ma non dalla sua ballerina continuità. In questa annata, il salto di qualità sembra compiuto, o quasi: pur alternando ancora nella singola gara momenti di luce ad altri in cui si nasconde, i primi prevalgono nettamente sui secondi. E Leao, miglior realizzatore dei rossoneri, è un fattore di cui diventa impossibile fare a meno. A lui, più di tutti, il compito di rompere le partite, in un asse con Theo che quando si accende diventa irresistibile. Il futuro, salvo sorprese, è ancora rossonero: il club lavora al rinnovo, le beghe legali con lo Sporting non interessano il Milan, che pure le segue come attento spettatore.

Il grande sogno prima del grande addio. Stagione difficile da leggere, quella di Insigne. Partiamo da un presupposto: nonostante qualche scettico, alla fine è riuscito a essere profeta in patria. Capitano del Napoli e giocatore determinante per la manovra dei suoi. Lo è, almeno, dai tempi di Sarri, ma in questo campionato è diventato paradossalmente ancora più chiaro quanto Insigne serva al Napoli. Il primo gol su azione è arrivato soltanto pochi giorni fa, nel frattempo ne ha però segnati tanti altri su palla inattiva - per la precisione, sei in campionato - ed è il giocatore azzurro con i migliori numeri quando si tratta di ispirare le offensive dei compagni, dai dribbling agli assist e ai passaggi chiave. Da luglio, sarà un gioiello del Toronto, forse troppo presto pensando ai 31 anni che compirà un mese prima. In un certo senso, può essere anche la sua stagione della consacrazione. Il salto di qualità, intendiamoci, l’ha fatto anni fa. Se, dopo aver vinto gli Europei, salutasse alzando anche lo scudetto, sarebbe l’addio più dolce possibile. Si passa anche dalla partita di stasera.

Rafael Leao

Età: 22

Presenze stagionali: 30

Gol: 11

Assist: 6

Scadenza di contratto: 30 giugno 2024

Valore di mercato*: 35 milioni

Lorenzo Insigne

Età: 30

Presenze stagionali: 26

Gol: 9

Assist: 7

Scadenza di contratto: 30 giugno 2022

Valore di mercato*: 35 milioni

*Secondo Transfermarkt