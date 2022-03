Napoli-Milan, il bilancio di Orsato con i rossoneri in Serie A

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sarà l'esperto Daniele Orsato di Schio a dirigere il big match dello Stadio D. A. Maradona. Per l'arbitro veneto si tratterà della 254ª direzione di gara in Serie A e per la 30ª volta fischierà una partita dei rossoneri in massima serie. La prima volta fu nel febbraio 2008, a San Siro contro il Siena, e l'ultima il 26 aprile 2021, la sconfitta di Roma contro la Lazio. Nei 29 precedenti con Orsato, il Milan ha vinto 10 partite, pareggiato 11 volte e perso 8.