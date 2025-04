Napoli, per Tuttosport le parole di Conte riaccendono le speranze di Juventus e Milan

Il futuro delle grandi panchine di Serie A è ancora tutto da scrivere, ma un nome rischia di cambiare ogni equilibrio: Antonio Conte. Se l'Inter si gode la continuità tecnica, Juventus e Milan sono pronte a rivoluzionare la guida della squadra. La situazione in casa Napoli è tutt’altro che serena, con il tecnico salentino che ha lasciato intendere di voler pensare al futuro solo dopo il finale di stagione: "Quello che dobbiamo fare ora è essere feroci e concentrarci sul presente. Dopo queste otto partite penseremo al futuro". Parole che hanno acceso i radar di due big a caccia di certezze dopo un'annata di alti e bassi. I bianconeri con Tudor e i rossoneri con Conceiçao hanno trovato soluzioni temporanee, ma tutto potrebbe cambiare se Conte si rendesse disponibile.

Il legame tra Conte e la Juventus resta forte, nonostante il burrascoso addio del 2014. Il tecnico conosce l’ambiente, la società ha superato le vecchie divergenze, e il ritorno dell’allenatore simbolo degli scudetti della rinascita sarebbe una garanzia tecnica e identitaria. Ma la tentazione rossonera è concreta: la scelta di Ibrahimovic di puntare su un "allenatore e non un manager" lo scorso anno aveva chiuso la porta, ma un cambio di direzione con l’arrivo di Fabio Paratici potrebbe rimettere tutto in discussione.

Se Conte lasciasse Napoli, il club partenopeo avrebbe due alternative: affidarsi a un gestore esperto come Allegri o puntare su un tecnico dal calcio propositivo come Gasperini. Nel frattempo, Juventus e Milan attendono e studiano, pronte a giocarsi il tutto per tutto per assicurarsi l’allenatore più ambito della prossima estate. Lo riporta Tuttosport.