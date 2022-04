Napoli, Spalletti: "Ridicolo non dire che lottiamo per lo scudetto"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 09 APR - ''A questo punto sarebbe ridicolo se non ammettessimo apertamente che assieme a Milan, Inter e Juventus siamo in lotta per lo scudetto''. Alla vigilia del match con la Fiorentina al Maradona, il tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti, parla apertamente delle ambizioni sue e della squadra per il finale di campionato. ''Ce lo giochiamo fino alla fine - dice in conferenza stampa - al di là di quelli che saranno i risultati dei nostri avversari. A questo punto dobbiamo solo andare per la nostra strada''. (ANSA).