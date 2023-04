Nassi: "I soldi non sono tutto. Guardavo le spese folli che venivano fatte sul mercato e ridevo..."

MilanNews.it

Claudio Nassi, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, si è così espresso su TMW sul momento del calcio italiano: "Cinque squadre in semifinale nelle coppe europee hanno fatto impazzire i media. Siamo tornati i primi della classe e a criticare quanti volevano che la Serie A fosse poco allenante. Non l'ho pensato. Guardavo le spese folli che venivano fatte sul mercato e ridevo per operazioni da 60/70 milioni, o addirittura 100. Non esistevano calciatori di questo valore e applaudivo i portoghesi che, al solito, compravano in Brasile a 5 e vendevano a 20 volte tanto. Così come il Bayern Monaco, uno dei primi tre club al mondo, con i bilanci in ordine, escluso uno degli ultimi.

Se oggi vedo la squadra in difficoltà, si rafforza in me il concetto che perdere Uli Hoeness e Rummenigge sia stato danno incredibile e capire rimane la cosa più importante. Finalmente ecco apparire le italiane, finito il lungo letargo. Esistono anche i cicli, come ripeteva un ex calciatore. Ma non illudiamoci, c'è tanto da lavorare. Guai fossilizzarsi se le cose vanno bene, perché gli avversari prima o poi prenderanno le contromisure".