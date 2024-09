Nations League: Olanda-Germania, Reijnders ancora in gol

Dopo il gol e l'assist messi a segno contro la Bosnia, anche contro la Germania Tijjani Reijnders è stato protagonista con la sua Olanda. Il centrocampista rossonero è partito nuovamente dall'inizio, innegabile che ormai Koeman lo consideri tra gli insostituibili, e ha subito lasciato il segno: al secondo minuto ha sbloccato il match sfruttando un buco difensivo dei tedeschi, involandosi per via centrali in porta. A tu per tu con ter Stegen non ha sbagliato con un destro preciso trovando quindi il gol del vantaggio.

Reijnders, rimasto in campo per tutta la durata della sfida, ha giocato nuovamente in posizione abbastanza avanzata, risultando centrale nello sviluppo della manovra offensiva dell'Olanda. La sfida contro la Germania, valida per la Nations League, è finita 2-2: in gol anche Undav, Kimmich e Dumfries.