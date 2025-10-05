Nazionale: Gattuso convoca Piccoli al posto di Zaccagni

Nazionale: Gattuso convoca Piccoli al posto di ZaccagniMilanNews.it
Oggi alle 18:24News
di Niccolò Crespi
fonte ANSA

(v. 'Calcio: Lazio; risentimento per Zaccagni...' delle 11.42) (ANSA) - ROMA, 04 OTT - Zaccagni salta la nazionale, al suo posto Gattuso chiama Piccoli. L'attaccante della Lazio e' stato infatti escluso dall'elenco dei convocati della Nazionale a causa di un infortunio accusato ieri in allenamento, che lo rende indisponibile per le prossime due gare valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 con Estonia (11 ottobre, Tallinn) e Israele (14 ottobre, Udine). Al suo posto il ct azzurro ha chiamato l'attaccante della Fiorentina, Roberto Piccoli, alla sua prima chiamata con la nazionale maggiore. (ANSA).