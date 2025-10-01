Nazionale, novità per Gattuso: Gabbia convocato?

vedi letture

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il c.t. della nazionale Gennaro Gattuso starebbe pensando a delle novità per le partite di ottobre. Le novità potrebbero impersonificarsi in Federico Chiesa, sempre più in crescita al Liverpool, Cristante, fulcro del centrocampo della squadra di Gasperini, e il nostro Matteo Gabbia che è diventato un punto fermo della difesa di Max Allegri che sta avendo numeri da grandi difese europee.

Questi i prossimi impegni della nazionale che durante questa sosta giocherà 2 partite.

Sabato 11 ottobre: Estonia - Italia 20:45 Martedì 14 ottobre: Italia - Israele 20:45

La classifica dice Norvegia 15 Italia 9 Israele 9 Estonia 3 Moldavia 3

Ricordiamo che la prima si qualifica direttamente ai prossimi mondiali mentre la seconda classificata dovrà giocare i play-off