Nazionali, i rossoneri impegnati ieri: Maignan e Jovic in vetrina, Gimenez vince la CONCACAF Nations League

Tanti giocatori rossoneri impegnati ieri nella sosta per le Nazionali, tutti per obiettivi importanti relativi alla Nations League, sia formato UEFA che formato CONCACAF. A mettersi in mostra è stato soprattutto Mike Maignan che è sceso in campo titolare con la sua Francia, così come Theo Hernandez, ed è stato decisivo ai tiri di rigore con cui i transalpini hanno eliminato la Croazia: due rigori parati, a Baturina e Stanisic. Buona partita per Theo che però dal dischetto calcia alto il primo match point per i galletti.

Bene anche Luka Jovic che è entrato a inizio secondo tempo nella gara tra Serbia e Austria che era valevole per lo spareggio salvezza in Lega A: vittoria per i balcanici 2-0 con il centravanti rossonero che ha fornito un ottimo assist a Vlahovic per il definitivo raddoppio. In campo per tutta la gara anche Strahinja Pavlovic. Titolare e in campo fino al 62° anche Rafael Leao: il Portogallo ha vinto ai supplementari contro la Danimarca, qualificandosi alle Final Four; panchina per Joao Felix. Chi ha mancato l'obiettivo è stata l'Olanda di Tijjani Rejnders, autore di un'altra bella prova fino al 110° dei supplementari: ai rigori, però, ha avuto la meglio la Spagna.

Nella notte italiana si sono poi giocate le due finali della CONCACAF Nations League. In quella per il 3°/4° posto, gli Stati Uniti di Christian Pulisic e Yunus Musah hanno perso 2-1 contro il Canada: l'attaccante è rimasto in campo per 69 minuti prima di essere sostituito da Tessmann, mentre il centrocampista è subentrato al 69' al posto di McKennie. Nella finale per il 1°/2° posto, invece, a trionfare è stato il Messico di Santiago Gimenez che ha sconfitto 2-1 Panama (doppietta di Raul Jimenez come in semifinale). L'attaccante rossonero ha giocato praticamente tutta la partita ed è stato sostituito nel recupero del secondo tempo.