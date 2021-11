Nazionali, i rossoneri impegnati oggi: 5 in campo. Attesa per Ibra e Diaz

Si riportano di seguito i calciatori del Milan impegnati nei match di oggi con le rispettive squadre nazionali: saranno in cinque; c'è attesa, in particolare, per l'esordio in nazionale maggiore spagnola di Brahim Diaz e per il nuovo ritorno di Ibrahimovic con la sua Svezia.

Rafael Leão: Portogallo

11 novembre 2021: Irlanda-Portogallo, Dublino (Irlanda) - Qualificazioni Mondiale 2022

Brahim Díaz: Spagna

11 novembre 2021: Grecia-Spagna, Atene (Grecia) - Qualificazioni Mondiale 2022

Zlatan Ibrahimović: Svezia

11 novembre 2021: Georgia-Svezia, Batumi (Georgia) - Qualificazioni Mondiale 2022

Fodé Ballo-Touré: Senegal

11 novembre 2021: Togo-Senegal, Lomé (Togo) - Qualificazioni Mondiale 2022

Pierre Kalulu: Francia U21

11 novembre 2021: Francia-Armenia, Grenoble (Francia) - Qualificazioni Euro 2023-U21