Nazionali, la Croazia di Modric sfida la Repubblica Ceca: ecco l'obiettivo del centrocampista rossonero

La Seria A è ferma per dare spazio alle Nazionali, impegnate nelle gare valide per la qualificazione al Mondiale 2026. A fare il punto è anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport che si concentrare sul gruppo L, quello della Croazia di Luka Modric: come spiega il quotidiano, "è invece scontro diretto tra la Repubblica Ceca del bolognese Martin Vitik e la lanciatissima Croazia.

A Praga, i padroni di casa cercano la rivincita dopo la sonora manita rimediata, lo scorso giugno, a Osijek. Luka Modric e gli altri italiani Pasalic, Nikola Moro, Pongracic, Sucic e Bradaric puntano a proseguire il filotto e ipotecare, così, il primo posto del girone".