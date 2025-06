Nazionali, lo score di chi ha giocato ieri: Walker delude con l'Inghilterra, bene Pavlovic con la Serbia

Amichevole amara per l’Inghilterra di Thomas Tuchel, sconfitta 3-1 dal Senegal in una gara che ha messo in evidenza diverse difficoltà per la nazionale dei Tre Leoni. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Harry Kane, la risposta africana è stata immediata e convincente: Sarr ha pareggiato i conti nel primo tempo, mentre nella ripresa Diarra e Sabaly hanno completato la rimonta con due reti ben costruite.

Prestazione sottotono per Kyle Walker, oggi terzino del Milan, apparso in difficoltà per tutta la gara. Ammonito e spesso fuori posizione, il difensore inglese non è riuscito a dare solidità alla retroguardia, contribuendo a una serata da dimenticare per la selezione inglese.

La Serbia ha conquistato una netta vittoria per 3-0 contro l’Andorra, grazie a una splendida tripletta firmata da Aleksandar Mitrović. L’attaccante serbo si è confermato in grande forma, dominando la scena offensiva e trascinando la sua nazionale al successo con tre gol.

Oltre alla prestazione decisiva di Mitrović, spicca anche la prova solida di Strahinja Pavlović. Il difensore è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, offrendo sicurezza al reparto arretrato e dimostrandosi sempre attento e reattivo. Una prestazione positiva che conferma la sua crescita e il suo ruolo sempre più centrale nella difesa serba.

L'Olanda si impone con un netto 8-0 contro Malta e resta al primo posto del proprio girone a quota sei punti. Ad aprire il match è la doppietta di Memphis Depay, con la rete del capitano Virgil Van Dijk che ha chiuso il discorso già dopo venti minuti. Nella ripresa gioia anche per Xavi Simons, Lang, Van de Ven e doppietta per Malen.

Non partecipa alla festa il futuro sposo del City, Tijjano Reijnders, rimasto in panchina per tutta la durata del match.