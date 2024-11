Nazionali, sono 18 i convocati rossoneri: il programma degli impegni

vedi letture

Per l'ultima volta nel 2024, l'attività dei Club in giro per il mondo si ferma per consentire ai giocatori di rispondere alle convocazioni delle rispettive selezioni Nazionali. I rossoneri non fanno eccezione e saranno diversi - tra Nations League, amichevoli e tornei giovanili - i nostri rappresentanti che saranno impegnati lontano da Milanello nei prossimi giorni. Eccoli tutti:

Theo Hernández e Mike Maignan (Francia)

Francia-Israele: giovedì 14 novembre ore 20.45, Saint-Denis - UEFA Nations League

Italia-Francia: domenica 17 novembre ore 20.45, Milano - UEFA Nations League

Luka Jović e Strahinja Pavlović (Serbia)

Svizzera-Serbia: venerdì 15 novembre ore 20.45, Zurigo - UEFA Nations League

Serbia-Danimarca: lunedì 18 novembre ore 20.45, Leskovac - UEFA Nations League

Yunus Musah e Christian Pulisic (Stati Uniti)

Giamaica-Stati Uniti: venerdì 15 novembre ore 00.00, Kingston - CONCACAF Nations League

Stati Uniti-Giamaica: martedì 19 novembre ore 02.00, Saint Louis - CONCACAF Nations League

Samuel Chukwueze (Nigeria)

Benin-Nigeria: giovedì 14 novembre ore 18.00, Abidjan (Costa d'Avorio) - Qualificazioni Coppa d'Africa

Nigeria-Ruanda: lunedì 18 novembre ore 18.00, Uyo - Qualificazioni Coppa d'Africa

Tijjani Reijnders (Olanda)

Olanda-Ungheria: sabato 16 novembre ore 20.45, Amsterdam - UEFA Nations League

Bosnia-Olanda: martedì 19 novembre ore 20.45, Zenica - UEFA Nations League

Rafael Leão (Portogallo)

Portogallo-Polonia: venerdì 15 novembre ore 19.45, Porto - UEFA Nations League

Croazia-Portogallo: lunedì 18 novembre ore 20.45, Spalato - UEFA Nations League

Álvaro Morata (Spagna)

Danimarca-Spagna: venerdì 15 novembre ore 20.45, Copenhagen - UEFA Nations League

Spagna-Svizzera: lunedì 18 novembre ore 20.45, Tenerife - UEFA Nations League

Noah Okafor (Svizzera)

Svizzera-Serbia: venerdì 15 novembre ore 20.45, Zurigo - UEFA Nations League

Spagna-Svizzera: lunedì 18 novembre ore 20.45, Tenerife - UEFA Nations League

Lorenzo Torriani e Kevin Zeroli (Italia Under 20)

Polonia-Italia: venerdì 15 novembre ore 16.00, Bialystok - Elite League U20

Italia-Romania: martedì 19 novembre ore 14.00, Bagno a Ripoli - Elite League U20

Francesco Camarda, Mattia Liberali, Vittorio Magni, Emanuele Sala e Diego Sia (Italia Under 19)

Italia-Montenegro: mercoledì 13 novembre ore 13.00, Akranes (Grecia) - Qualificazioni Europeo U19

Italia-Bosnia: sabato 16 novembre ore 13.00, Akranes (Grecia) - Qualificazioni Europeo U19

Grecia-Italia: martedì 19 novembre ore 14.30, Heraklion - Qualificazioni Europeo U19