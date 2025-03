Nazionali, tutti gli impegni dei 15 calciatori rossoneri convocati

L'ultima sosta prima della volata finale di aprile e maggio. L'attività dei club si ferma per lasciare spazio alle nazionali, e sono 15 i giocatori rossoneri che dopo Milan-Como hanno raggiunto le loro rappresentative in giro per il mondo. Tanta Nations League (UEFA ma anche CONCACAF), ma anche impegni di qualificazione al Mondiale 2026. Ecco tutti gli appuntamenti:

Theo Hernández e Mike Maignan (Francia)

Croazia-Francia: giovedì 20 marzo ore 20.45, Spalato - UEFA Nations League

Francia-Croazia: domenica 23 marzo ore 20.45, Saint-Denis - UEFA Nations League

João Félix e Rafael Leão (Portogallo)

Danimarca-Portogallo: giovedì 20 marzo ore 20.45, Copenhagen - UEFA Nations League

Portogallo-Danimarca: domenica 23 marzo ore 20.45, Lisbona - UEFA Nations League

Luka Jović e Strahinja Pavlović (Serbia)

Austria-Serbia: giovedì 20 marzo ore 20.45, Vienna - UEFA Nations League

Serbia-Austria: domenica 23 marzo ore 20.45, Belgrado - UEFA Nations League

Yunus Musah e Christian Pulisic (Stati Uniti)

Stati Uniti-Panama: venerdì 21 marzo ore 00.00, Los Angeles - CONCACAF Nations League

ev. Stati Uniti-Messico/Canada: lunedì 24 marzo ore 00.00, Los Angeles - CONCACAF Nations League

Samuel Chukwueze (Nigeria)

Rwanda-Nigeria: venerdì 21 marzo ore 17.00, Kigali - Qualificazioni Mondiale 2026

Nigeria-Zimbabwe: martedì 25 marzo ore 17.00, Uyo - Qualificazioni Mondiale 2026

Santiago Gimenez (Messico)

Messico-Canada: venerdì 21 marzo ore 04.00, Los Angeles (USA) - CONCACAF Nations League

ev. Messico-USA/Panama: lunedì 24 marzo ore 00.00, Los Angeles (USA) - CONCACAF Nations League

Tijjani Reijnders (Olanda)

Olanda-Spagna: giovedì 20 marzo ore 20.45, Rotterdam - UEFA Nations League

Spagna-Olanda: domenica 23 marzo ore 20.45, Valencia - UEFA Nations League

Kyle Walker (Inghilterra)

Inghilterra-Albania: venerdì 21 marzo ore 20.45, Londra - Qualificazioni Mondiale 2026

Inghilterra-Lettonia: lunedì 24 marzo ore 20.45, Londra - Qualificazioni Mondiale 2026

Davide Bartesaghi e Lorenzo Torriani (Italia Under 20)

Turchia-Italia: giovedì 20 marzo ore 17.00, Istanbul - Elite League U20

Francesco Camarda (Italia Under 19)

Italia-Lettonia: mercoledì 19 marzo ore 17.00, Crotone - Elite League U19

Italia-Spagna: sabato 22 marzo ore 17.00, Catanzaro - Elite League U19

Italia-Francia: martedì 25 marzo ore 15.00, Catanzaro - Elite League U19