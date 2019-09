L'ex calciatore Sebino Nela ha detto la sua sul Milan, nel pomeriggio di TMW Radio: “Voglio aspettare, confido in Giampaolo. Se ti vengono a mancare anche i giocatori con più qualità, ne risente la squadra. Non è una squadra che ha eccellenze straordinarie. Intanto ieri tre punti pesanti in trasferta e classifica discreta".