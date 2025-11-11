Nelle ultime 5 partite il Milan ha perso 6 punti in situazioni di vantaggio
La sosta arriva nel momento giusto, perché permette al Milan di rifiatare e recuperare le energie in vista del derby del prossimo 23 novembre. Al netto dei 5 risultati utili consecutivi, che diventano 10 se si considerano anche i 5 precedenti, la formazione di Massimiliano Allegri ha lasciato per strada punti importanti che le avrebbero permesso oggi di essere in solitaria in testa alla classifica di Serie A.
Nelle ultime 5 gare, infatti, il Milan ha perso 6 punti da situazioni di vantaggio, contro Atalanta, Pisa e Parma. La bravura del Diavolo è stata però nel non perdere queste partite, al netto di tutte le difficoltà che ci possono essere state, rispettando così a pieno il diktat di Allegri: "Le partite che non si possono vincere non si devono perdere".
