Nervi tesi in Lega Serie A, Lotito contro Marotta: "Se hai un nome, dillo!"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nervi tesi in Lega Serie A, non proprio una novità. L’assemblea di ieri non ha portato all’azione del nuovo presidente, dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino. Prossimo appuntamento l’11 marzo, tra una settimana, con lo spauracchio del commissariamento da parte della FIGC alle porte. Un ambiente elettrico, quello di via Rosellini, che dà il via a un nuova querelle tra due protagonisti del nostro pallone.

Marotta vs Lotito. Già protagonisti in passato di accesi diverbi, l’ad dell’Inter e il presidente della Lazio ne hanno avuto un altro nella giornata di ieri. Secondo il Corriere dello Sport, Lotito e De Laurentiis, tra i principali sostenitori di Casini, avrebbero spinto per non aprire le votazioni sul suo nome, per evitare di bruciarlo visto che la fumata bianca non sarebbe arrivata. Marotta, da parte sua, avrebbe insistito per un nome condiviso: “Se ce l’hai - la replica di Lotito - dillo”. Alla risposta negativa di Marotta, il patron biancoceleste avrebbe chiosato: “E allora scegliamo un nome fra i tre candidati”, rimarcando con toni accesi la differenza fra il suo interlocutore, un “semplice” dirigente stipendiato dalla propria società, e lui, proprietario di un club. Un vecchio cavallo di battaglia del numero uno dei capitolini.