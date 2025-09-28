Nessuno come Pulisic in Serie A: il milanista a caccia dell'ennesimo record contro il Napoli

Nessuno come Pulisic in Serie A: il milanista a caccia dell'ennesimo record contro il NapoliMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:00News
di Niccolò Crespi

Il Milan di mister Allegri vuole continuare a stupire tutti in campionato, e dopo le belle vittorie contro Bologna e Udinese il prossimo step è quello contro il Napoli di Conte, domenica sera a San Siro. Una partita importante, ma non decisiva per quello che è solo l'inizio di un percorso in questa stagione.

Numeri e dati pre partita: Pulisic il migliore del Milan

Da quando ha esordito in Serie A (2023/24), Christian Pulisic ha preso parte a 44 gol (26 reti, 18 assist): nessun giocatore ha partecipato a più marcature rispetto allo statunitense nelle ultime tre stagioni del massimo campionato - a 44 anche Lautaro Martínez.

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI
San Siro, ore 20:45
TV: Dazn
Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE
Arbirtro: Chiffi di Padova
Asssitenti: Meli - Alassio
Quarto uomo: Marinelli
Var: Marini
Avar: Doveri