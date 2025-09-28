Nessuno come Pulisic in Serie A: il milanista a caccia dell'ennesimo record contro il Napoli

Il Milan di mister Allegri vuole continuare a stupire tutti in campionato, e dopo le belle vittorie contro Bologna e Udinese il prossimo step è quello contro il Napoli di Conte, domenica sera a San Siro. Una partita importante, ma non decisiva per quello che è solo l'inizio di un percorso in questa stagione.

Numeri e dati pre partita: Pulisic il migliore del Milan

Da quando ha esordito in Serie A (2023/24), Christian Pulisic ha preso parte a 44 gol (26 reti, 18 assist): nessun giocatore ha partecipato a più marcature rispetto allo statunitense nelle ultime tre stagioni del massimo campionato - a 44 anche Lautaro Martínez.

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI

San Siro, ore 20:45

TV: Dazn

Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE

Arbirtro: Chiffi di Padova

Asssitenti: Meli - Alassio

Quarto uomo: Marinelli

Var: Marini

Avar: Doveri