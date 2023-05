Nesta: "Al Milan sono finalmente tornati a fare le cose per bene"

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite al Basement Café di Antonio Dikele Distefano, Sandro Nesta, ex-difensore del Milan, ha parlato così del ritorno in auge del Milan e della vittoria dello scudetto: "Al Milan finalmente sono tornati a fare le cose per bene. Sono arrivate persone serie: non lo dico perché è un mio amico, ma Paolo Maldini è un ragazzo in gamba, sa far calcio. È un campione al di sopra di tutti. Hanno trovato l’allenatore giusto: l’hanno voluto, l’hanno protetto, l’hanno guidato e hanno avuto risultati".