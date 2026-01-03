Nesta: "Allegri vince e ha ragione. Fabregas venne da me per lamentarsi del uomo su uomo. Io gli dissi: 'Ci dicevate del catenaccio e non andava bene, mo manco questo'. Mandateci un fax"

Alessandro Nesta, ex calciatore del Milan e attuale allenatore, si è così espresso a Legends Road, nuovo format di Dazn, su Massimiliano Allegri: "Ci sono tanti tipi di calcio e quello che vince ha ragione, poi può piacere o non piacere. Il mister ha vinto tanto. Oggi c'è Fabregas che fa un bel calcio. Col Monza, l'anno scorso, ci facciamo 1-1. Lui viene da me a fine partita e mi dice: "Oh, ma in Italia voi venite uomo su uomo'. E io gli ho risposto: 'Anni fa ci dicevate che facevamo il catenaccio e non andava bene, adesso non andava bene manco questo. Ditecelo voi che dobbiamo fare, mandateci un fax così vediamo'".

THIAGO SILVA SCELSE IL MILAN ANCHE PER NESTA

In una recente intervista rilasciata ai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex Milan Serginho ha svelato un curioso retroscena di calciomercato su Thiago Silva, giocatore che in qualche modo ha portato lui nella Milano rossonera, suggerendolo all'allora amministratore delegato Adriano Galliani che seguì il consiglio dell'ex terzino soffiandolo ai rivali dell'Inter: "Segnalai Thiago Silva a Galliani e Braida, quest'ultimo se ne innamorò. Aveva già un pre contratto con l'Inter e sul giocatore c'era pure il Villarreal, ma gli parlammo e scelse il Milan in cinque minuti. Lo convinse il blasone del club e l'idea di crescere al fianco di uno come Nesta. Con il senno di poi direi che ha fatto bene, con buona pace dei cugini nerazzurri..."