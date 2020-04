Nesta: "Il Milan mi ha permesso di consacrarmi a livello internazionale"

Intervenuto nella diretta Instagram di Bobo Vieri, Alessandro Nesta ha parlato delle sue eperienze alla Lazio e al Milan:

Se la Lazio non ti avesse venduto al Milan saresti rimasti lì? “All’epoca sarei rimasto lì a vita, ma per quello che mi è successo al Milan direi che mi è andata alla grande. Il Milan mi ha permesso di fare grandi cose, di impormi come giocatore a livello internazionale”.