Newcastle travolto a tre giorni dalla sfida col Milan. Howe: "Troppi infortunati, non è facile"

vedi letture

A tre giorni da Newcastle-Milan, i Magpies perdono la seconda gara di Premier League nel giro di quattro giorni. Contro il Tottenham il tonfo è di quelli pesanti perché il 4-1 è inappellabile. Al termine della sfida, il tecnico Eddie Howe commenta il momento della squadra in vista del primo bivio della stagione:

"Fisicamente oggi non eravamo al meglio e si vedeva. I ragazzi hanno dato tutto ma non avevano abbastanza risorse per dare di più. Verrebbe da dire che è tutta colpa della stanchezza, ma mercoledì avremo un'altra partita. Questo è ciò che volevamo in questa stagione". Sul rischio di scorie dopo il pesante ko dichiara: "Dobbiamo sopportare il dispiacere e uscirne fuori combattendo ancora".

Sulla sfida contro il Milan: "La Champions League è un torneo speciale, ma porta con sé anche più partite. Speravamo di avere la squadra per far fronte a tutto ciò, ma con gli infortuni che abbiamo avuto, penso che la nostra è stata una situazione peggiore di quella di qualsiasi altra squadra" dichiara Howe, che aggiunge: "C'è un po' di luce alla fine del tunnel con Callum (Wilson) e Sean (Longstaff). Giocatori per noi importantissimi che hanno fatto bene quando sono entrati.